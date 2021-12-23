Son Dakika | Motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kaza kamerada

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da motosikletli kuryenin yayaya çarparak kaldırıma fırlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Kale Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AZY 10 plakalı motosikletli kurye, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Barutçu isimli vatandaşa çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya takla atarak kaldırıma yuvarlandı. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından ve bacağından yaralanan Barutçu, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - SAMSUN

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