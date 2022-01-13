Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolunda, Bursa yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını artıran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi.