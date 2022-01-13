Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Motosikletle tehlikeli yolculuk kameradaBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolunda, Bursa yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını artıran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi.

Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title