Son dakika! Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika! Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Harran ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

23.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:17

Harran ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde Suriyeli Yesir Meleye'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Fuat T. idaresindeki 63 E 8062 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Meleye ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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