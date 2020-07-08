Son dakika... Motosikletini çalan hırsıza seslendi: Getir, şikayetçi olmayacağım (2) Son dakika haberleri: GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDIAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, çiftçi Ali Emeç'in (35) motosikletini çalan hırsızlık şüphelisinin Ali Ü. (27) olduğunu belirledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, çiftçi Ali Emeç'in (35) motosikletini çalan hırsızlık şüphelisinin Ali Ü. (27) olduğunu belirledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki adresine baskın yapılan Ali Ü., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ali Ü.'nün, benzer suçlardan kaydının olduğu, ifadesinde de motosikleti Erkan Y.'ye sattığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis, Erkan Y.'yi de yakalayıp, gözaltına alırken, motosikleti emniyete getirdi. Sorgusunun ardından Erkan Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ali Ü. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise Ali Emeç'e teslim edildi.

Kaynak: DHA