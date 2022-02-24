Son dakika... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Arnavutköy'de motosiklet üzerinde seyahat eden ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Arnavutköy'de motosiklet üzerinde seyahat eden ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Arnavutköy Fatih Caddesi'nde motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde seyahat eden aile, diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Küçük kız çocuğunun annesinin kucağında seyahat ettiği anlar yürekleri ağza getirdi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa