Son dakika! Motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatının Kuruluşunu kutladı

Son dakika haber: Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü motosikletleriyle düzenledikleri "saygı sürüşü" etkinliği ile kutladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü motosikletleriyle düzenledikleri "saygı sürüşü" etkinliği ile kutladı.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve yerleşim biriminde başlayıp 34 kilometre boyunca devam eden sürüş etkinliği, Beyşehir kent merkezindeki şehir turu sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlandı. Motosiklet sürüşü etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarını İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya ve jandarma teşkilatı mensupları kışla içerisinde karşıladı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olarak ülkenin ve milletin can ve güvenliği için çalışmaya devam ettiğini belirterek, görev verildiği takdirde de sınır ötesinde düşman ve teröristlerle mücadele etmeye devam ettiğini söyledi. Özdemir, motosiklet tutkunlarının böyle bir anlamı etkinliğe imza atarak jandarma teşkilatının yanında ve destekçisi olduğunu görmenin de kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, teşkilat mensuplarının haftasını tebrik ederek, "Can ve mal güvenliğimiz açısından sizler ordumuzun, halk içine birebir girmiş, halkıyla bütünleşmiş bizim için çok önemli bir teşkilatsınız. Zira bu vatan hepimizin sizler varken, biz evlerimizde rahat, huzur içerisindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Jandarma teşkilatımızın, ordumuzun, emniyet güçlerimizin şehitlerini de bu anlamda rahmetle ve şükranla yad ediyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muhsin Başkaya da motosiklet tutkunlarına böyle bir etkinlik düzenleyerek kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz her zaman devletimizin, vatandaşımızın hizmetinde ve emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarından Metin Yayla, arkadaşları adına İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Başkaya'ya bir çiçek buketi takdim ederek, "Huğlu halkı olarak, motosiklet platformu ve sevdalıları olarak jandarma teşkilatımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız, iyi ki varsınız, nice senelere" sözlerine yer verdi.

Motosiklet tutkunları daha sonra teşkilat mensuplarına birer karanfil uzatarak, kuruluş yıl dönümlerini kutladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı