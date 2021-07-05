Son dakika! Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Osmaneli içmeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan R.Ü. yönetimindeki 34 DBT 384 plakalı otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan Saffet Mercan ve Z.M. kardeşlerin üzerinde bulunduğu motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yere düşen Saffet Mercan'a arkadan gelen H.G. yönetimindeki 33 ZL 251 otomobil de çarptı. Savrulan Saffet Mercan, K.K. yönetimindeki 06 S1 479 plakalı otomobilin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletten savrulan Z.M. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden polis ve jandarma ekipleri karayolunda trafiği durdurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralı genci olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Z.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Saffet Mercan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı