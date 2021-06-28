Son dakika... Motordan kedi çıkarma operasyonu

Son dakika haberleri... Rize'de yavru bir kedi girdiği bir aracın motor bölümünden 2 saatlik uğraş sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.

Rize'de yavru bir kedi girdiği bir aracın motor bölümünden 2 saatlik uğraş sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.

Olay il merkezinde bulunan Yeniköy Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için 53 AK 194 plakalı aracını yol kenarına park eden Gürcan Benli'nin aracının motoruna yavru kedi girdi. Sesi duyanların kendisini uyarmasının ardından aracının başına gelen Benli, çevre esnaf ile bir süre kedinin çıkması için mücadele etti. Telefonlardan açılan kedi sesleri ile de çıkmayan yavru kedi için bu kez itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri de önce sıkıştığı yerden çıkması için kediye ses dinletti. Başarılı olamayan itfaiye ekipleri el fenerleriyle aracın dört bir yanını arayarak kediyi bulmaya çalıştı. Bu yöntemde başarılı olmayınca bu kez aracın motoruna hava tutulunca kedi korkarak motordan çıktı ve koşarak bölgeden uzaklaştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı