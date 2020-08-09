Son Dakika: MotoGP'ye Red Bull KTM damgası Son dakika haberine göre Motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin üçüncü yarışı olan Çekya GP'sini Red Bull KTM pilotu Brad Binder kazandı.

Motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin üçüncü yarışı olan Çekya GP'sini Red Bull KTM pilotu Brad Binder kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Binder, MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine Brno'da çıkarken, bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco da podyumun üçüncü basamağına yerleşti.

Motor sporlarının büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2020 takviminin üçüncü yarışında Red Bull fırtınası esti.

Yarışa 7. cepten başlayan, 2016 Moto3 şampiyonu Binder, sürüş sonrasında hem Red Bull KTM takımının hem de kendisinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Binder, start aldığı yarışta rakiplerini geçmeyi başardı. Binder, son olarak birincilik için çekiştiği iki isim olan Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'yi de geçerek kontörlü tamamen eline geçirdi.

Rakiplerinin yanına yanaşmasına izin vermeyen Binder, çaylak sezonundaki ilk zaferine Brno Pisti'nde ulaşmış oldu.

Çekya'daki mücadeleye pole pozisyonundan başlayan bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco ise iyi çıkış yapamamasına ve aldığı uzun tur cezasına karşın ön bölüme tutunmayı başardı.

Son bölüme kadar iyi sürüşünü devam ettiren Zarco, 2018'den sonraki kişisel ilk, Avintia Ducati takımına ise tarihinin ilk podyumunu kazandırmış oldu.

MotoGP'de bir sonraki yarış 16 Ağustos'ta Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Binder, küçük bir çocukken kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Binder, "Ailemin burada beni izlemesini çok isterdim. Çünkü bu işe başladığım ilk andan beri beni destekliyorlar. Takımım Red Bull KTM'ye ne kadar teşekkür etsem az. Bana inanılmaz bir motosiklet teslim ettiler. Ayrıca beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Umarım bu galibiyet daha fazlası için bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA