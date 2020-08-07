Son Dakika: Moritanya'nın yeni başbakanı Mohamed Ould Bilal oldu Son dakika haberlerine göre Moritanya'da İsmail Ould Cheikh Sidia'nın istifasının ardından Mohamed Ould Bilal (57) başbakan olarak atandı.

Moritanya'da İsmail Ould Cheikh Sidia'nın istifasının ardından Mohamed Ould Bilal (57) başbakan olarak atandı. Moritanya Haber Ajansının (AMI) haberine göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, yeni başbakan olarak Mohamed Ould Bilal'i görevlendirdi. Bilal, Cumhurbaşkanı Vild el-Gazvani'nin danışmanı olarak görev yapıyordu. Eski Başbakan Sidia, yolsuzluk iddialarından sonra hükümet üyeleriyle istifa etmişti. Kaynak: AA