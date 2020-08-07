Son Dakika: Moritanya'nın yeni başbakanı Mohamed Ould Bilal oldu
Son dakika haberlerine göre Moritanya'da İsmail Ould Cheikh Sidia'nın istifasının ardından Mohamed Ould Bilal (57) başbakan olarak atandı.
07.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:59
Moritanya'da İsmail Ould Cheikh Sidia'nın istifasının ardından Mohamed Ould Bilal (57) başbakan olarak atandı.
Moritanya Haber Ajansının (AMI) haberine göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, yeni başbakan olarak Mohamed Ould Bilal'i görevlendirdi.
Bilal, Cumhurbaşkanı Vild el-Gazvani'nin danışmanı olarak görev yapıyordu.
Eski Başbakan Sidia, yolsuzluk iddialarından sonra hükümet üyeleriyle istifa etmişti.
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Kaynak: AA