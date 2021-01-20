Son Dakika | Moody's: Salgın, Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Moody's: Salgın, Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir

20.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:35
Son Dakika | Moody's: Salgın, Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir

Son dakika ekonomi haberine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avro Bölgesi'nde uzun vadeli ekonomik duraklama riskini artırdığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avro Bölgesi'nde uzun vadeli ekonomik duraklama riskini artırdığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Avro Bölgesi'ndeki düşük büyüme, düşük enflasyon ve düşük faizin 1990'lı yılların Japonya'sı ile benzerlik taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Avro Bölgesi'nde Japonya'dakine benzer bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun bütün sektörlerdeki krediye ilişkin sonuçları negatif olur." denildi.

Uzun vadeli düşük büyüme ve düşük enflasyonun yaşandığı Avro Bölgesi'nde üye ülkelerin kamu borçlarını azaltmalarının son derece zor olacağı vurgulanan açıklamada, kamu borcu açısından en yüksek riske Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki bankaların gelecek dönemde karlarını koruyabilmesinin zorlaşabileceği, bunun bankaların varlık kalitelerinin zayıflamasına neden olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Moody's: Salgın, Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:38:33. #1.14#
title