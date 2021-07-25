MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
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MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, dağlık alanda bulunan molozların yanması sonucu çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı.

ANTALYA'da, dağlık alanda bulunan molozların yanması sonucu çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde yer alan dağlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan moloz yangınından yükselen yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla beraber yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. İtfaiye ile beraber bir kepçe de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
MOLOZ YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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