Son dakika... Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun başbakan adayına Anayasa Mahkemesinden ret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun başbakan adayına Anayasa Mahkemesinden ret

23.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:20
Son dakika... Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun başbakan adayına Anayasa Mahkemesinden ret

Son dakika haberine göre Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, başbakanlığa Natalya Gavrilitsa'yı yeniden aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, başbakanlığa Natalya Gavrilitsa'yı yeniden aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domni?a Manole, Sosyalist Partili milletvekillerinin başvurusu üzerine alınan karara ilişkin açıklamasında, "Mahkeme, Cumhurbaşkanının başbakanlığa Gavrilitsa'yı aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi." dedi.

Ayrıca Manole, Sandu ve parlamentodaki siyasi parti temsilcileri arasında bu konuda istişarelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sandu, mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Normal durumda Anaysa Mahkemesinin kararı anlaşılırdı ancak bugün normal bir durumda değiliz." dedi.

Sandu, ülkede parlamento erken seçimlerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya yanlısı Sosyalist Parti Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Sandu'ya başbakanlığa yasal bir adayın göstermesi çağrısında bulunarak, "Cumhurbaşkanının başbakanı atamaması ülkedeki krizi derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Batı yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nastase de hükümeti kurma görevini üstelenmeye hazır olduklarını ve Avrupa Birliği yanlısı bir hükümetle erken parlamento seçimlerine gidilmesinden yana olduklarını duyurdu.

Sandu'nun adayı parlamentodan güven oyu alamamıştı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa kararı almasının ardından Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık'ta atamıştı.

Sandu'nun önerdiği başbakan adayı Natalya Gavrilitsa, 11 Şubat'ta parlamentodan güven oyu alamamıştı. Sandu, Gavrilitsa'yı yeniden aday gösterme kararı almıştı.

Sosyalist Partili milletvekilleri de söz konusu kararın anayasaya uygun olup olmadığını tespit etmek için Anaysa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun başbakan adayına Anayasa Mahkemesinden ret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 22:21:12. #1.15#
title