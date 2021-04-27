Son dakika... Model uçak tasarlayan liseliler, TEKNOFEST'te başarılı olmayı hedefliyor

Son dakika gündem haberi: Samsun'da bir grup lise öğrencisi, tasarladıkları model uçakla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmek için okuldaki atölyede çalışmalar yapıyor.

Samsun'da bir grup lise öğrencisi, tasarladıkları model uçakla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmek için okuldaki atölyede çalışmalar yapıyor.

İstanbul'da bu yıl yapılacak yarışmaya "İMTAL 55" adını verdikleri sabit kanat model uçakla katılmak isteyen İstiklal Mesleki ve Teknik Lisesinden bir grup öğrenci, okul idaresinin desteğiyle kurdukları atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda vakitlerinin önemli bir kısmını atölyede gerçekleştiriyor.

"Onların bu gayreti bizleri de heyecanlandırıyor"

Okul Müdürü Hasan Sarıözkan, AA muhabirine, okul olarak İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST 2021'e katılmak, 10. ve 11. sınıflardan oluşan öğrencilerin yaptığı uçakla derece elde etmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir azim ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıözkan, "Öğrencilerimizi her konuda destekliyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası da bize katkı sağlıyor. Yeni tip koronavirüs kısıtlaması nedeniyle derslerini çevrim içi olarak sürdüren öğrencilerimiz boş zamanlarında buraya gelerek sabit kanat model uçak yapıyorlar. Onların bu gayreti bizleri de heyecanlandırıyor." dedi.

"Yapay zekayla uçağımızı yönlendireceğiz"

Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buğrahan Demirkol, üç ay önce sabit kanat model uçak yapmaya başladıklarını ve önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.

Bilişim sınıfından öğrenci arkadaşlarıyla bir usta öğretici eşliğinde sabit kanat model uçak tasarlayarak proje haline getirdiklerini anlatan Demirkol, şunları söyledi:

"Tasarımını yaptığımız uçağımızı proje haline getirerek gövdesini tamamladık. Motorunu takarak test edeceğiz. Uçağımız bir metre boyunda ve 2 metre kanat genişliğinde. Yarışmada uçağımızla otonom uçuş yapıp 0.33 litre faydalı yük taşıyacağız ve istenilen sürede ve irtifada faydalı yükü bırakacağız. Bilişim sınıfı olarak bazı arkadaşlarımız yapay zeka çalışması sürdürüyor. Yapay zekayla uçağımızı yönlendireceğiz."

Sevda Bozdemir ve Sudenaz Erkman da okullarını ve Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek istediklerini, bundan dolayı boş zamanlarında model uçak çalışmasına katıldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız