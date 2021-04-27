Son dakika... Model uçak tasarlayan liseliler, TEKNOFEST'te başarılı olmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Model uçak tasarlayan liseliler, TEKNOFEST'te başarılı olmayı hedefliyor

Son dakika... Model uçak tasarlayan liseliler, TEKNOFEST'te başarılı olmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Samsun'da bir grup lise öğrencisi, tasarladıkları model uçakla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmek için okuldaki atölyede çalışmalar yapıyor.

Samsun'da bir grup lise öğrencisi, tasarladıkları model uçakla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmek için okuldaki atölyede çalışmalar yapıyor.

İstanbul'da bu yıl yapılacak yarışmaya "İMTAL 55" adını verdikleri sabit kanat model uçakla katılmak isteyen İstiklal Mesleki ve Teknik Lisesinden bir grup öğrenci, okul idaresinin desteğiyle kurdukları atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda vakitlerinin önemli bir kısmını atölyede gerçekleştiriyor.

"Onların bu gayreti bizleri de heyecanlandırıyor"

Okul Müdürü Hasan Sarıözkan, AA muhabirine, okul olarak İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST 2021'e katılmak, 10. ve 11. sınıflardan oluşan öğrencilerin yaptığı uçakla derece elde etmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir azim ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıözkan, "Öğrencilerimizi her konuda destekliyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası da bize katkı sağlıyor. Yeni tip koronavirüs kısıtlaması nedeniyle derslerini çevrim içi olarak sürdüren öğrencilerimiz boş zamanlarında buraya gelerek sabit kanat model uçak yapıyorlar. Onların bu gayreti bizleri de heyecanlandırıyor." dedi.

"Yapay zekayla uçağımızı yönlendireceğiz"

Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buğrahan Demirkol, üç ay önce sabit kanat model uçak yapmaya başladıklarını ve önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.

Bilişim sınıfından öğrenci arkadaşlarıyla bir usta öğretici eşliğinde sabit kanat model uçak tasarlayarak proje haline getirdiklerini anlatan Demirkol, şunları söyledi:

"Tasarımını yaptığımız uçağımızı proje haline getirerek gövdesini tamamladık. Motorunu takarak test edeceğiz. Uçağımız bir metre boyunda ve 2 metre kanat genişliğinde. Yarışmada uçağımızla otonom uçuş yapıp 0.33 litre faydalı yük taşıyacağız ve istenilen sürede ve irtifada faydalı yükü bırakacağız. Bilişim sınıfı olarak bazı arkadaşlarımız yapay zeka çalışması sürdürüyor. Yapay zekayla uçağımızı yönlendireceğiz."

Sevda Bozdemir ve Sudenaz Erkman da okullarını ve Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek istediklerini, bundan dolayı boş zamanlarında model uçak çalışmasına katıldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Model uçak tasarlayan liseliler, TEKNOFEST'te başarılı olmayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:22:01. #1.16#

title