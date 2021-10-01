Son Dakika | MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale... - Haberler
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Son Dakika | MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale...

Son dakika haber: MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT ve Tsk'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale... - Haberler
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