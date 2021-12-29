Son Dakika | MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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