Son dakika: MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı
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Son dakika: MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı

08.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:59
Son dakika: MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G ile kendisine yardım eden şüpheli Antalya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G ile kendisine yardım eden şüpheli Antalya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, 2019'dan bu yana aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım eden E.K.'nin Antalya'da olduğu belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ö.M.G. ve E.K gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.M.G, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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