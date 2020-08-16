Son dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın eylem planlarını boşa çıkardı. Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırılara başlamasının yıldönümü olan 15 Ağustos'ta planladığı sansasyonel kanlı eylem planlarını boşa çıkardı.

MİT, terör örgütü PKK 'nın silahlı saldırılara başlamasının yıldönümü olan 15 Ağustos'ta planladığı sansasyonel kanlı eylem planlarını boşa çıkardı. MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarla, PKK'nın 15 Ağustos'un yıldönümünde üç farklı terörist hücrenin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığını belirledi. PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı. Terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko'nun Türkiye'de eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları harekete geçirmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Terörist Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk bölgesinde 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA