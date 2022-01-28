Son dakika! MİT'ten, PKK'ya Sincar'da nokta operasyonu

MİT'ten, Pkk'ya Sincar'da nokta operasyonu

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı'nca terör örgütü Pkk'ya Irak'ın Sincar bölgesinde nokta operasyon düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar'da sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu olan Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf MİT tarafından yapılan teknik takip sonucunda içerisinde bulunduğu araç tespit edildi. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu Seyit kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti. MİT tarafından düzenlenen operasyon ile PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araç nokta atışı ile vurularak araçta bulunan terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.