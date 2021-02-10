Son dakika... MİT, PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu'nu yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın Sincar bölgesine düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da, 'Laser' kod adlı İbrahim Parım'ın örgütün sözde 'lojistik sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Parım, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sorgulanma süreci devam eden terörist Parım'ın, Suriye Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı