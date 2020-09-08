Son Dakika | MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa açıklandı Açıklaması Son dakika habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaanın detayları ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaanın detayları ortaya çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin olarak cumhuriyet savcısı tarafından celse arası sunulan mütalaada, suça konu paylaşımlarda ve aynı amaçla yayımlanan haberlerde yer alan bilgiler ve fotoğrafların önceden ifşa olmuş bilgiler olmadığına vurgu yapılarak, şehitlerin MİT mensubu olduklarının ilk olarak sanık Murat Ağırel tarafından sosyal medyada deşifre edildiği belirtildi.

Ağırel'in söz konusu paylaşımlarından "case officer" vurgusu yapılarak MİT mensuplarının Libya'da yürüttükleri görevlerine ilişkin yabancı istihbarat birimlerince de anlaşılacak şekilde deşifre ediliği ifade edilen mütalaada, MI·T mensubunun, MİT'teki görev ve pozisyonuyla ilgili bilgilerin de ilk defa firari sanık Erk Acarer tarafından "Mesela ... (isim açık yazılarak) kim midir? MI·T Daire Bas¸kan Yardımcısı..." s¸eklindeki tweetle sosyal medya üzerinden des¸ifre edildiği aktarıldı.

Mütalaada, şehitlerin MI·T mensubu olduklarına, kimlik bilgilerine, fotogˆraflarına ve görevlerine ilis¸kin bilgilerin, ilk olarak sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in sorumlu yazı is¸leri müdürü ve genel yayın yönetmeni oldugˆu Yeni Yas¸am isimli gazete ve aynı gazetenin internet sitesi üzerinden yayınlandıgˆı vurgulanarak, bu şekilde MI·T'in görev ve faaliyetlerine ilis¸kin devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklandıgˆı, yayıldıgˆı ve MI·T mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanları ile birlikte ifs¸a edildigˆi ifade edildi.

Oda Tv'de 3 Mart 2020'de yayımlanan MI·T mensuplarının des¸ifre edildigˆi yargılamaya konu haberde de, s¸ehit MI·T mensubunun cenaze töreninden gizlice çekilen görüntüler elde edilerek ilk defa "ODATV.COM" baskısıyla yayımlandığı, MI·T mensubu s¸ehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MI·T Bas¸kanlıgˆındaki görevine ilis¸kin bilgilerle birlikte cenazeye katılan digˆer MI·T mensuplarının görüntülerine yer verildigˆi aktarılan mütalaada şu değerlendirme yapıldı:

"MİT'in 4 Mart tarihli suç duyurusu yazısında da 'Mezkur haberde paylas¸ılan cenaze görüntülerinde merhum dıs¸ında bas¸ka MI·T personelinin de fotogˆraflarına yer verilerek des¸ifrelerine yol açıldıgˆı' belirtilmis¸tir. Sanıkların eylemleri zaten ifs¸a olmus¸ bilgilerin tekrar paylas¸ılmasından ibaret sıradan bir eylem olmayıp, Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Bas¸kanlıgˆının faaliyetlerinin ve MI·T mensuplarının bir plan dahilinde koordineli s¸ekilde des¸ifre edilmesi, MI·T'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması, yayınlanması, yayılması ve MI·T mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifs¸a edilerek MI·T mensuplarının hem kis¸isel hem de ailelerinin can güvenliklerinin tehlikeye atılması eylemidir."

MİT'in, Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca faaliyetlerini gizli olarak yürüttüğü, Libya'da faaliyet yürüten MİT Bas¸kanlıgˆının S¸ubat 2020'de s¸ehit düs¸en tes¸kilat mensuplarının kimlik bilgileri ile ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutultulduğu bilgisine yer verilen mütalaada, "I·ddianameye konu eylemi gerçekles¸tiren sanıklar tarafından MI·T'in yurt dıs¸ı görev ve faaliyetlerine ilis¸kin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve 2937 Sayılı Devlet I·stihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun ilgili hükümlerine ragˆmen s¸ehit MI·T mensuplarının kimlik bilgileri, fotogˆrafları ve cenazeye katılan digˆer MI·T mensuplarının görüntüleri bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifs¸a edilmis¸tir." ifadesi kullanıldı.

İlk defa Ağırel deşifre etti

Mütalaada, sanıklardan Murat Ağırel'in Yeniçagˆ gazetesi yazarı oldugˆu, şehit düşen MİT Bas¸kanlıgˆı mensuplarının kimlik bilgileri ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutulmasına ragˆmen sanığın, MI·T'in görev ve faaliyetlerine ilis¸kin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve s¸ehit MI·T mensuplarının kimlik bilgilerini, fotogˆraflarını Twitter sosyal medya hesabından ifs¸a ettigˆi vurgulandı.

Sanık Ağırel tarafından MI·T mensuplarının kimlik bilgileri, fotogˆrafları, mesleki konum ve unvanları ile birlikte ilk defa des¸ifre edildigˆi, suça konu paylas¸ımdan önce Libya'da askerlerin s¸ehit oldugˆuna dair haberlerin sosyal medyada dolas¸ıma girdigˆi anlatılan iddianamede, sanık tarafından yapılan ifs¸a eyleminden birkaç gün öncesinde s¸ehitlerin MI·T mensubu oldugˆu bilinmeksizin ve beyan edilmeksizin bir kısım paylas¸ımların yapıldıgˆı tespit edilmis¸se de söz konusu paylas¸ımların hiçbirinde s¸ehitlerin MI·T mensubu oldugˆuna yönelik herhangi bir ibare veya ima bulunmadıgˆı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduklarının belirtildigˆi ifade edildi.

Sanıklar eş zamanlı paylaşmış

Sanıklardan Erk Acarer'in Birgün gazetesi yazarı oldugˆu, hakkında farklı mahkemelerde açılan davalarda yakalama kararları bulundugˆu bildirilen mütalaada, sanık Acarer'in, sanık Murat Ağırel ile es¸ zamanlı olarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MI·T'in görev ve faaliyetlerine ilis¸kin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıgˆı aktarıldı.

Mütalaada, s¸ehit MI·T mensubunun açık kimlik bilgilerini, Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Bas¸kanlıgˆındaki görev ve konumu ile birlikte deşifre eden Acarer'in, s¸ehidin MI·T Bas¸kanlıgˆındaki görevi boyunca yürüttügˆü faaliyetleri ve s¸ehidin yürüttügˆü faaliyetlerde birlikte görev aldıgˆı digˆer MI·T mensuplarının faaliyetlerini ifs¸a etme özel kastıyla hareket ettigˆinin anlaşıldığı kaydedilerek, "MI·T mensubunun, MİT'deki görev ve konumunun ilk defa sanık tarafından sosyal medyada paylas¸ıldıgˆı tespit edilmis¸tir. Bununla birlikte sanıgˆın, MI·T mensuplarının görev ve konumunu des¸ifre ederek ailesinin can güvenligˆi ile birlikte, MI·T Bas¸kanlıgˆındaki görevi boyunca yürüttügˆü faaliyetleri ve yürüttügˆü faaliyetlerde birlikte görev aldıgˆı digˆer MI·T mensuplarının ve ailelerinin can güvenligˆini tehlikeye düs¸ürmüştür." ifadesi yer aldı.

Sanıklardan Yeni Yas¸am Gazetesi sorumlu yazı is¸leri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Mehmet Ferhat Çelik'in eylemlerine yer verilen mütalaada, Yeni Yas¸am isimli gazetede ve aynı gazetenin "www.yeniyasamgazetesi1.com" isimli internet sitesinde, MI·T mensuplarının kimlik bilgilerinin ve fotogˆraflarının ifs¸a edilerek yayınlandıgˆı ve MI·T mensuplarının kimlik bilgilerinin, fotogˆraflarının, görev ve konumlarıyla birlikte yazılı basında yayınlandıgˆı, bu sebeple de sanıkların, yayımlanan haberlerden yasal olarak sorumlu oldukları kaydedildi.

Fotoğrafları Hülya Kılınç topladı

Manisa'da yerel muhabir olan sanık Hülya Kılınç'ın, Manisa ili Akhisar ilçesinde defnedilen ve digˆer MI·T mensuplarının da katıldıgˆı s¸ehit MI·T mensubunun cenaze törenine ait görüntülere ulas¸arak yayımlamak için özel gayret sarf ettigˆi belirtilen mütalaada, "Sanığın, cenaze töreninin yapıldıgˆı mahallenin muhtarı Cemali Merter ile irtibat kurmaya bas¸ladıgˆı, bu irtibattan iki gün sonra da cenaze töreninin yapıldıgˆı mahalleye gittigˆi, s¸ehitligˆe de giderek MI·T mensubunun defnedildigˆi mezarın fotogˆraflarını çektigˆi, sanığın Akhisar'da bulundugˆu süre içerisinde Akhisar Belediyesi basın biriminde çalıs¸an sanık Eren Ekinci ile de irtibat kurdugˆu, sanık Eren Ekinci'den cenaze törenine ilis¸kin bilgi aldıgˆı ve cenazede çektigˆi fotogˆrafları istedigˆi, sanık Eren Ekinci'nin cenazeye katılan MI·T mensuplarının des¸ifre edildigˆi fotogˆrafları whatsapp isimli haberles¸me programından kendisine gönderdigˆi" ifade edildi.

Mütalaada, sanık Kılınç'ın aynı gün topladıgˆı bilgileri ve merhumla birlikte cenazeye katılan digˆer MI·T mensuplarının da des¸ifre edildigˆi fotogˆrafları Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barıs¸ Pehlivan'a göndererek 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayımlattıgˆı, Kılınç'ın kullandıgˆı GSM hattının baz bilgilerinin yapılan incelemelerinde, sanıgˆın haberin yapılmasından 1 gün önce yani 2 Mart 2020 tarihinde cenaze töreninin yapıldıgˆı mahalleye gittigˆi ve o gün içerisinde MI·T mensuplarının des¸ifre edildigˆi yargılamaya konu haber metnini hazırlayarak sanık Barıs¸ Pehlivan'a gönderdigˆi, Pehlivan'ın da 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv internet sitesinde yayımladıgˆı kaydedildi.

Terkoğlu ve Pehlivan'ın eylemleri

Mütalaada, sanıklardan Barıs¸ Pehlivan'ın Oda Tv isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni ve sanıklardan Barıs¸ Terkoğlu'nun da Oda Tv isimli internet sitesinin sorumlu haber müdürü oldugˆu, sanık Kılınç'ın topladığı bilgi ve fotoğrafları gönderdiği Pehlivan'ın yargılamaya konu haberi Oda Tv isimli internet sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayımlattıgˆı vurgulandı.

Yazı içerigˆinde yer alan görüntüler incelendigˆinde, MI·T mensubunun isim ve soy isminin bas¸ harfleri ile dogˆum ve vefat tarihinin yer aldıgˆı fotogˆrafının, s¸ehit MI·T mensubunun özel hayatında çekildigˆi anlas¸ılan fotogˆrafın, cenaze törenine katılan digˆer MI·T mensuplarının des¸ifre edildigˆi fotogˆrafın, gönderilen çelenge ait fotogˆrafın ve s¸ehidin defnedildigˆi s¸ehitligˆe ait üç adet fotogˆrafın yayımlandıgˆı belirtilen mütalaada, MI·T mensubunun cenaze törenine ait fotogˆraflara bakıldıgˆında, belirli bir mesafeden cenaze töreninin izlenerek kayda alındığı anlatıldı.

Mütalaada, söz konusu fotogˆraflarda cenazeye katılan digˆer MI·T mensuplarının da açıkça des¸ifre edildiği, fotogˆrafları da yayınlanmak suretiyle MI·T'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerin açıklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yargılamaya konu yazı içerigˆinde toplam 7 fotogˆraf yayımlanmasına ragˆmen cenaze törenine ait 2 görüntünün üzerine 'ODATV.COM' ibaresinin eklendigˆi, söz konusu görüntülerin yalnızca Oda Tv isimli internet sitesi tarafından temin edilerek yayımlandıgˆı, bas¸ka bir yerde yayımlanması durumunda ilk yayımlayıcı Oda Tv isimli internet sitesinden alındıgˆının belli olmasının vurgulanmaya çalıs¸ıldıgˆı, yazı içerigˆinde yayımlanan 7 fotogˆraftan digˆer MI·T mensuplarının da des¸ifre edildigˆi cenaze törenine ait 2 fotogˆraf ile MI·T mensubunun defnedildigˆi s¸ehitlikte çekilen 3 fotogˆraf, özel olarak temin edilerek sanıklardan Barıs¸ Pehlivan'ın genel yayın yönetmeni ve sanıklardan Barıs¸ Terkoğlu'nun da sorumlu haber müdürü oldugˆu Oda Tv isimli internet sitesi tarafından yayımlanmıs¸tır."

Kaynak: AA