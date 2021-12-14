Son dakika! MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika! MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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