Son dakika! MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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