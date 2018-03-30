Son Dakika! MİT'in FETÖ Operasyonu Sonrası Kosova'da Deprem! Bakan ve İstihbarat Şefinin Görevine Son Verildi

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istihbarat servisinin şefi görevden alındı.

ORTAK OPERASYON YAPILMIŞTI

Dün yapılan operasyonla Balkanlar'da faaliyet gösteren 6 üst düzey FETÖ yöneticisi Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bu operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı ile Kosova istihbaratı ile birlikte gerçekleştirmişti.

BAŞBAKAN "HABERİM YOKTU" DEDİ

Kosova Başbakanı daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.