Son Dakika: Mısır ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 440'a, Yemen'de 570'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 440'a, Yemen'de 570'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 19 kişi daha hayatını kaybetti ve 176 yeni vaka tespit edildi. Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 440'a, tespit edilen vaka sayısı da 99 bin 115'e çıktı.

Ülkede toplam iyileşen sayısı ise 73 bin 828 oldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü, 4 kişinin enfekte olduğu, 29 kişinin de iyileştiği belirtildi. Açıklamada, ölü sayısının 570'ye, vakaların 1962'ye, iyileşenlerin de 1160'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 kaynaklı 2 kişinin öldüğünü, 574 yeni vaka tespit edildiğini, 560 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 70 bin 805'e, iyileşen sayısının 61 bin 491'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının ise 384 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA