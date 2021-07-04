Son Dakika | Mısır, Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında ölen 4 kişinin kendi vatandaşı olduğunu doğruladı

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır yönetiminin, Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ölen 4 kişinin Mısır vatandaşı olduğunu doğruladığı belirtildi.

Mısır yönetiminin, Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ölen 4 kişinin Mısır vatandaşı olduğunu doğruladığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lefkoşa'daki Mısır Büyükelçiliği, Kıbrım Rum Kesimi'nde çalışan 4 Mısırlının çıkan büyük yangın sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.

Rum basınında bugün yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini aktarılmıştı.

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etmişti.

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen dört Mısırlı işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar