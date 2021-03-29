Son Dakika | Mısır'ın Suhac kentindeki tren kazasıyla ilgili soruşturmada 8 kişiye gözaltı kararı

Son dakika gelişmesine göre Mısır Başsavcılığı, ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili ilk soruşturma sürecinde 8 kişinin gözaltına alınması talimatı verdi.

Mısır Başsavcılığı, ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili ilk soruşturma sürecinde 8 kişinin gözaltına alınması talimatı verdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta Suhac kentinde çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açan tren kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, her iki trenin makinisti ve yardımcıları, Maraga tren istasyonu gözetleme kulesi görevlisi, Asyut'taki Merkezi Gözetim Dairesi Başkanı ile dairede çalışan iki görevlinin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Başsavcılık, açıklamasında, kazada 18 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 200 kişinin yaralandığını ifade etti. Mısır Sağlık Bakanlığı ise 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suhac kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 165 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar