Son dakika! Mısır ile Katar, karşılıklı büyükelçilikleri tekrar açmayı kararlaştırdı
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Son dakika! Mısır ile Katar, karşılıklı büyükelçilikleri tekrar açmayı kararlaştırdı

24.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:51
Son dakika! Mısır ile Katar, karşılıklı büyükelçilikleri tekrar açmayı kararlaştırdı

Son dakika haber... Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldıkları bildirildi.

Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldıkları bildirildi.

Rus Tass haber ajansında yer alan haberde, Mısır ve Katar'dan diplomatik heyetlerin Kuveyt'te düzenledikleri toplantıda bir dizi karar aldığı belirtildi.

Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı olarak büyükelçiliklerin yeniden açılması kararı alındığı kaydedilerek, büyükelçiler atanıncaya kadar diplomatik sürecin maslahatgüzar seviyesinde devam edeceği ifade edildi.

Haberde, Mısır diplomasisinin Katar ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi için verdikleri taahhütleri yerine getirdiği vurgulandı.

Ayrıca haberde, Mısırlı diplomatların iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Kahire hükümeti tarafından şart koşulan bazı maddelerin sağlanması adına çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

18 Ocak'ta Mısır yönetimi, Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı. 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme ve ambargoyu kaldırma kararı almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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