Son Dakika | Mısır İhvanı: Yönetim, 25 Ocak devrimi yıl dönümü öncesinde gözaltı operasyonları yürütüyor
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Son Dakika | Mısır İhvanı: Yönetim, 25 Ocak devrimi yıl dönümü öncesinde gözaltı operasyonları yürütüyor

26.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:23
Son Dakika | Mısır İhvanı: Yönetim, 25 Ocak devrimi yıl dönümü öncesinde gözaltı operasyonları yürütüyor

Son dakika haberler: Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır yönetimini, 25 Ocak 2011 devriminin yıl dönümü öncesinde ülke genelinde geniş çaplı gözaltı operasyonları yürütmekle suçladı.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır yönetimini, 25 Ocak 2011 devriminin yıl dönümü öncesinde ülke genelinde geniş çaplı gözaltı operasyonları yürütmekle suçladı.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın illerinin çoğunda rastgele gözaltı operasyonlarıın artarak yayıldığını belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda masum insanın gözaltına alındığını ve bunların arasında bazı iş adamlarının da bulunduğunu kaydeden Fehmi, gözaltına alınanların İhvan üyesi olup olmadığı ve sayılarıyla ilgili bilgi vermedi.

Masum insanlara yönelik gözaltı operasyonlarının durdurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Fehmi, uluslararası insan hakları örgütlerini ve kuruluşları, gözaltına aldığı masum insanları serbest bırakması için Mısır rejimine baskı yapmaya çağırdı.

Mısır dışında yaşayan İnsan Hakları Adalet Kurumu adlı sivil toplum örgütünün müdürü Mahmud Cabir, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, çoğunluğu İhvan'a üye olmakla suçlanan onlarca kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti. Cabir, geçen beş gün boyunca bazı kentlerde yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin başında bulunduğu kurumun oldukça dikkatli çalışma yaptığını kaydetmişti.

Ancak, yurtdışından İhvan'a yakınlığıyla bilinen Vatan televizyon kanalı sosyal medya hesabında, Mısır makamlarının ülkede geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlediğine ve zamanlamasının 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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