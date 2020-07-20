Son dakika: Mısır'dan Ayasofya hakkında şok açıklama! İlk tepki Libya'dan geldi
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Son dakika: Mısır'dan Ayasofya hakkında şok açıklama! İlk tepki Libya'dan geldi

Mısır Müftüsü Şevki Allam'dan Ayasofya camisi hakkında skandal bir açıklama geldi. Mısır Müftüsü Ayasofya için "Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli" ifadelerini kullandı. Dünya ülkelerinden ilk tepki Libya'dan geldi.

Son dakika: Mısır'dan Ayasofya hakkında şok açıklama! İlk tepki Libya'dan geldi
20.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:11

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ayasofya için "Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli" ifadelerini kullanmıştı. Skandal açıklamalara tepki gösteren Libya Müftülüğü, " Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karşı Müslüman ülkelerdeki dini ve resmi makamların maksatlı kampanyalarından dolayı şaşkınlık içindeyiz" dedi.

MÜSLÜMAN ÜLKELER KARARI DESTEKLİYOR

Bildiğiniz gibi Ayasofya geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. Hristiyan aleminden tepki açıklamaları peşi sıra gelirken Müslüman ülkeler kararı desteklediğini belirtmişti. Ancak büyük çoğunluğu müslüman olan Mısır'da, Müftü Şevki Allam Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Mısır müftüsünün skandal açıklamalarına Libya'dan tepki geldi.

"ZALİM YÖNETİCİLERİ MEMNUN ETMEKTEN ÖTEYE GEÇMEZ"

Açıklamada, söz konusu makamların söylediği sözlerin "Allah'ın razı olmayacağı, haktan uzak ve iftira olduğunu herkesten önce kendilerinin bildiği, bu sözlerin yerli ve uluslararası zalim yöneticileri memnun etmekten öteye geçmediği" vurgulandı.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Müftülüğün sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Müftülük, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karşı Müslüman ülkelerdeki dini ve resmi makamların maksatlı kampanyalarından dolayı şaşkınlık içindedir" ifadesine yer verildi.

AYASOFYA CAMİSİ İÇİN BÜYÜK DESTEK

İslam dünyası ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkını tebrik edildiği açıklamada, Ayasofya'nın 86 yıl sonra "Allah adı anılmayan müzeden ezanların okunduğu mescide dönüştürülmesinin şanlı bir tarihi olay olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Gaspçı siyonistlerin ellerinden Mescidi Aksa'nın özgürleştirmesiyle Allah'tan İslam ümmetine nimetini tamamlaması için dua edildiği" ifadesine de yer verildi.

Kaynak: AA

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