Son dakika: Mısır'daki trafik kazasında gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi öldü
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Son dakika: Mısır'daki trafik kazasında gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi öldü

07.02.2021 02:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 02:16
Son dakika: Mısır'daki trafik kazasında gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi öldü

Son dakika haber: Mısır'da iki aracın çarpışması sonucu gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Mısır'da iki aracın çarpışması sonucu gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi yayın organı El-Ahram gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kahire'nin güneyindeki Minya kentine bağlı Batı Çöl yolunda iki araç çapıştı.

Kazada bugün dünyaevine girecek gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin Minya kentine bağlı Deyr Mavvas kasabasından oldukları belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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