Son Dakika | Mısır'da trafik kazası: 5 ölü

Son dakika haberleri: Mısır'ın güneyinde yer alan El-Vadi El-Cedid kentinde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyinde yer alan El-Vadi El-Cedid kentinde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi yaralandı.

Devlet gazetesi el-Ahram'ın haberine göre, kaza Dahile bölgesinde bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza hakkında basına açıklamada bulunan El-Vadi El-Cedid Valisi Muhammed ez-Zemlut, "Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Olay yerine 20 ambulans sevk edildiğini belirten Zemlut, yaralıların götürüldüğü hastanelere tedbir amaçlı kan takviyesi yapıldığını kaydetti.

Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'na göre, Mısır'da sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihmali nedeniyle trafik kazaları sıkça görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık