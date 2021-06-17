Son dakika! Mısır'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 4 ölü, 23 yaralı

Son dakika haberine göre Mısır'ın güneyindeki Minya kentinde üç şahsi araç ile bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.