Son dakika... Mısır'da başvuran 30 bin doktordan 12 binine Kovid-19 aşısı yapıldı
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Son dakika... Mısır'da başvuran 30 bin doktordan 12 binine Kovid-19 aşısı yapıldı

01.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:27
Son dakika... Mısır'da başvuran 30 bin doktordan 12 binine Kovid-19 aşısı yapıldı

Son dakika haberine göre Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için başvuruda bulunan 30 bin doktordan 12 bininin aşı uygulaması tamamlandı.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için başvuruda bulunan 30 bin doktordan 12 bininin aşı uygulaması tamamlandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk doz alındıktan 21 gün sonra gerçekleştirilmesi gereken ikinci aşılamanın da zamanında yapılması konusunda yetkililere talimat verildiği bildirildi.

Resmi başvuruda bulunan doktorların yaklaşık 12 binine aşı yapıldığının belirtildiği açıklamada, Sağlık Bakanı Hale Zayid'in ülkedeki doktorların aşıya ulaşabilmesi hususunda konunun takipçisi olduğu kaydedildi.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanması sürecine de başlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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