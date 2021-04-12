Son dakika... Mısır'da 103 İhvan üyesi daha "terörü finanse ettikleri" gerekçesiyle terör listesine alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Mısır'da 103 İhvan üyesi daha "terörü finanse ettikleri" gerekçesiyle terör listesine alındı

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Son dakika... Mısır'da 103 İhvan üyesi daha 'terörü finanse ettikleri' gerekçesiyle terör listesine alındı

Son dakika haberlerine göre Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 100'den fazla üyesi daha terör listesine dahil edildi.

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak
Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 100'den fazla üyesi daha terör listesine dahil edildi.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, İhvan'ın finans kaynaklarını kurutmaya yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi" tarafından 103 İhvan üyesi "terörü finanse etmek" suçlamasıyla terör listesine eklendi.

Gazetenin haberinde 4 Temmuz 2016 ile 4 Nisan 2021 arasında 8 kurum ve 6 bin 761 kişinin "terör listesine" alındığı hatırlatıldı.

Mısır medyası, Ocak 2021 itibarıyla ülkede "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğunu duyurmuştu.

Mısır'da yönetim tarafından "terörün finans kaynaklarını kurutmak" amacıyla 2015'te çıkarılan 8 numaralı kararın ardından terör listesine iş insanları da eklenmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Mısır'da 103 İhvan üyesi daha "terörü finanse ettikleri" gerekçesiyle terör listesine alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:52:01. #1.15#
title