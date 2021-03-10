Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü

10.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:32
Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü

Son dakika haberler... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Fransa Dış İstihbarat Başkanı Bernard Emier ile ikili ilişkiler, askeri işbirliği, terörle mücadele ve Libya'daki süreci görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Fransa Dış İstihbarat Başkanı Bernard Emier ile ikili ilişkiler, askeri işbirliği, terörle mücadele ve Libya'daki süreci görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, başkent Kahire'de Emier'i kabul ettiği belirtildi.

Sisi'nin Emier'in ziyaretini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, görüşmede, Mısır'ın Fransa ile stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği önemin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sisi'nin, "Kriz ve terör tehlikesiyle karşı karşıya olan tüm dünya ülkelerinde istikrar ve güvenlik devlet erkanları tarafından sağlanabilir." dediği aktarıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler, askeri işbirliği, terörle mücadele ve Libya'daki siyasi sürecin görüşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Sisi'ye Macron'nun selamlarını ileten Emier'in, Fransa'nın Mısır ile içinde bulunduğu yakın iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Sisi'nin daha önce Libya'da ilan ettiği kırmızı hat (Sirte ve Cufra), krizin siyasi yollar ile çözülmesine katkıda bulundu." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Emier, en son resmi Kahire ziyaretini 22 Ocak 2018'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hülya Avşar Murat Balcı Rasim Öztekin
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:33:13. #1.16#
title