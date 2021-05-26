Son dakika! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü

Son dakika gündem haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün başkent Kahire'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün başkent Kahire'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ikili ilişkiler, Filistin topraklarında barışın sağlanması, terörle mücadele, Libya'daki son gelişmeler ve Hedasi Barajı konularının ele alındığı bildirildi.

Filistin'de sağlanan ateşkese yönelik ABD'nin Mısır'ın çabalarına verdiği desteği takdir ettiği belirtilen Sisi'nin, Filistin ve İsrail'in müzakere masasına yeniden dönmesi için gerekli çalışmaların acilen başlatılması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede, Filistin halkının haklarını koruyan adil bir çözümün sağlanması yönündeki tutumunu yineleyen Sisi'nin, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Sisi'nin ABD'nin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolü ve ABD-Mısır arasındaki derin stratejik ilişkilere değinerek, taraflar arasında bölgesel meseleler, çeşitli siyasi ve güvenlik dosyalarında koordinasyon ve fikir alışverişinin geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği aktarıldı.

Libya'daki siyasi sürecin de konuşulduğu görüşmede tarafların, ülkede Aralık 2021'de yapılması beklenen seçim sürecinin desteklenmesi ve paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması gerektiği yönünde ortak görüşte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sisi'nin Blinken'in Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladığı ve ABD Başkanı Joe Biden'e selamını ilettiğine de yer verildi.

Hedasi Barajı krizinin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Sisi'nin, tarafların çıkarlarını ve Mısır'ın su güvenliğini koruyan kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Blinken'in ise, ABD yönetiminin tüm tarafların su haklarının korunduğu kapsamlı bir anlaşmanın sağlanması için çaba sarf ettiğini vurguladığı bildirildi.

Öte yandan Blinken'in, Sisi'ye Biden'in selamlarını ileterek, ABD'nin Mısır'la Orta Doğu meselelerinde fikir alışverişinin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verdikleri önemi yinelediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık