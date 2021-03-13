Son Dakika | Minik yaramaz kurtarıldı
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Son Dakika | Minik yaramaz kurtarıldı

13.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:15
Son Dakika | Minik yaramaz kurtarıldı

Son dakika haber... Iğdır'da boynuna kolye dolanan ve bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır'da boynuna kolye dolanan ve bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da boynuna kolye dolanan ve araç motoruna sıkışan minik kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden ve boynundaki kolyeden kurtarılan yavru kedi doğal ortamına bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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