Son Dakika! Minik Leyla Cinayeti ile İlgili Gözaltına Alınan Kişinin Bir Kadın Olduğu Öğrenildi
Son dakika! Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şüphelinin bir kadın olduğu öğrenildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
EMNİYET SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KADIN ÇIKTI
Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. Habertürk muhabiri Hakan Tunç'un Habertürk TV'de aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi.
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Allah belanızı versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Derhal idam edilmeli onsartsiz tartsmasiz direk zaten gireckleri cezaevnde hayatini yscklar hadim olsa ne yazar olmasa fkrtmez onlar icin cikaracan kalabalik bir yere ibreti alem olsun diye salllandiracan ipte bu kdr butun partiler derhal olaganustu toplanmaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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LUTFEN CIKARIN MEYDANA KIM YAPTISA CEZASINI YAPMAMISSADA GERCEKLERI GUN YUZUNE CIKARINCevap Yaz Yayından Kaldır
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idam idam diyenler masa basinda 5 bin lira maas alan pis troller adam asamayan sultan olamiyor degil mi sizin pis oyunlariniz icin daha kac can gidecekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bilemeyiz. Belki dereye düşmüştür ÖldürülmemiştirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır