Son Dakika! Minik Leyla Cinayeti ile İlgili Gözaltına Alınan Kişinin Bir Kadın Olduğu Öğrenildi

Son Dakika! Minik Leyla Cinayeti ile İlgili Gözaltına Alınan Kişinin Bir Kadın Olduğu Öğrenildi

Son dakika! Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şüphelinin bir kadın olduğu öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

EMNİYET SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KADIN ÇIKTI

Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. Habertürk muhabiri Hakan Tunç'un Habertürk TV'de aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (19)

  • ADANALİ:
    Derhal idam edilmeli onsartsiz tartsmasiz direk zaten gireckleri cezaevnde hayatini yscklar hadim olsa ne yazar olmasa fkrtmez onlar icin cikaracan kalabalik bir yere ibreti alem olsun diye salllandiracan ipte bu kdr butun partiler derhal olaganustu toplanmali
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GTA 5:
    idam idam diyenler masa basinda 5 bin lira maas alan pis troller adam asamayan sultan olamiyor degil mi sizin pis oyunlariniz icin daha kac can gidecek
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.