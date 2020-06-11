Son Dakika: Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor
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Son Dakika: Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

Son dakika habere göre QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor.

Son Dakika: Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor
11.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:00

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank 2015 yılında kurduğu ve bugüne kadar 63 şehirde 530 binden fazla çocuğa ulaşılan, kodlamadan matematiğe, müzikten, dramaya kadar bir çok alanda eğitim ve burs desteği verdiği Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılını kutluyor.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Habitat Derneği'nin de iş birliğiyle yürütülen projede çocuklar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren www.minikellerkodyaziyor.com adresi üzerinden kodlama dili olan Scratch kod yazma eğitimi alabilecek ve yaratıcı kodlama yapabilecekler. Eğitim alabilmek için siteye www.minikellerkodyaziyor.com platformu üzerinden kayıt olunması ve giriş yapılması yeterli olacak. 8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek web sitesinde ilk etapta 23 adet eğitim videosu yer alıyor. Çocuklar ve veliler, kolayca kullanabilecekleri bir ara yüz ile hazırlanan web sitesindeki Scratch eğitim videoları ile tüm kodlama içeriğini alabilecekler.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, bugüne kadar "Minik Eller Kod Yazıyor" projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.

Eğitimler sonrası şubat ayında "Benim Şehrim" temasıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen Scratch Cup 2020'ye Türkiye'nin dört bir yanından 631 başvuru alındı. Çocuklar yarışmada, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katılarak kendi kodladıkları oyunları anlattılar. Scratch Cup 2021 için de hazırlıklar başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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