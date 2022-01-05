Son dakika... Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika... Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükkırım Mahallesi, Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.B.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Müslüm Sürücü'ye çarptı. M.B, küçük çocuğu aracıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müslüm Sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

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