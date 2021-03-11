Son dakika... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

11.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Son dakika... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile bir otomobil kavşakta kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrasında minibüste ve araçta bulunanlar şok geçirdi.

Sürücülerin hafif şekilde atlattığı kaza sonrasında polis ekipleri işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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