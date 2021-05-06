Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Antalya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazanın ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Nurcan Kırıcı (52), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kırıcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazesi, eşi Mehmet, kızları Eda ve Seda tarafından alındı. Cenazenin Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan Y. idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsü, 21 Nisan'da Fatih Sultan Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir otomobille çarpışmış, kazada minibüsteki Yakup Calkurt hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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