Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - AFYONKARAHİSAR Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı. Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA