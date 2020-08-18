Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika habere göre Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

18.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:43

Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine giden Mehmet Sarı (40) yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı minibüs, Baklan kavşağından dönen Yıldırım Doğan yönetimindeki 20 ACN 226 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsün altında kalan Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Yıldırım Doğan, Neslihan Doğan, Yılmaz Yaman, Dilek, Atacan, Yılmaz, Aynur ve Kamuran Altay yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: AA

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