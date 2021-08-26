Son Dakika | Milyonluk dolandırıcılığa kalkıştı, polisten kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Milyonluk dolandırıcılığa kalkıştı, polisten kaçamadı

Son Dakika | Milyonluk dolandırıcılığa kalkıştı, polisten kaçamadı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'da telefonla aradığı kişiye banka hesaplarının kullanıldığını söyleyip 1 milyon 100 bin TL'sini dolandırmaya çalışan M.L., polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'da telefonla aradığı kişiye banka hesaplarının kullanıldığını söyleyip 1 milyon 100 bin TL'sini dolandırmaya çalışan M.L., polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da oturan M.G., 19 Ağustos günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuruda bulunarak, kendisini cumhuriyet savcısı/emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin aradığını, bankadaki hesaplarının kullanıldığını söyleyip yaklaşık 1 milyon 100 bin TL parasının çektirildiği ve dolandırılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisinin M.L. olduğu belirlendi. M.L. ekipler tarafından 23 Ağustos günü suçüstü yakalandı. M.L., 24 Ağustos tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta Merve Boluğur
Spor Marcao Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Milyonluk dolandırıcılığa kalkıştı, polisten kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 19:15:06. #1.14#

title