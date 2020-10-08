Son dakika! Milliyet'ten "toplumsal cinsiyet eşitliği"ne büyük destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Milliyet'ten "toplumsal cinsiyet eşitliği"ne büyük destek

08.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:00
Son dakika! Milliyet'ten

Son dakika haberine göre Milliyet Gazetesi, medya ve iletişim alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin (UN Women) küresel medya birliği "Media-Compact" üyesi oldu.

Milliyet Gazetesi, medya ve iletişim alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin (UN Women) küresel medya birliği "Media-Compact" üyesi oldu. 

Medyanın kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki öncü rolüne katkı sağlamak amacıyla UN Women tarafından kurulan Media Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif rol oynayan medya kuruluşlarından oluşuyor. 

Media Compact üyesi olan medya kuruluşları, bu alandaki yayınları ve toplumsal cinsiyete duyarlı kurumsal uygulamalarıyla, kadın hakları ve eşitlik konusundaki çalışmalarını genişletiyorlar.Milliyet Gazetesi, UN Women küresel medya birliği Media-Compact'e dahil olan tek ve ilk Türkiye Gazetesi olma özelliğini taşıyor. Gazete, Media Compact üyesi olarak, UN Women ile iş birliği içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapacak ve eşitlik hareketine tüm okurlarını davet edecek.

Küreselde 80'i aşkın medya kuruluşunun yer aldığı Media Compact, 2015 yılından bu yana, medya ve iletişim sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları destekliyor ve teşvik ediyor. (Fotoğraflı)


Son dakika! Milliyet'ten 'toplumsal cinsiyet eşitliği'ne büyük destek
Son dakika! Milliyet'ten 'toplumsal cinsiyet eşitliği'ne büyük destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Falcao Samatta Ahmet Ağaoğlu Fırat Aydınus Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Milliyet'ten "toplumsal cinsiyet eşitliği"ne büyük destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:00:28. #1.15#
title