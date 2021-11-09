(son dakika) Milli takımda Cengiz Ünder kaybı
(son dakika) Milli takımda Cengiz Ünder kaybıMilli futbolcu, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecekİstanbul DHAA Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bunun...
(son dakika) Milli takımda Cengiz Ünder kaybı
Milli futbolcu, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek
İstanbul DHA
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bunun Cebelitarık ile Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi. Konuyla ilgili A Milli Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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