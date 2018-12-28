Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek

Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç'e ilişkin de açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.