Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay