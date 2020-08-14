Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma...
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.
14.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:38
Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA